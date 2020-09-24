В АлтГТУ решили готовить уникальных мастеров по флорентийской мозаике и графике

Новости компаний 23.09.2020 16:50 468

Художественно-производственные мастерские по подготовке специалистов по флорентийской мозаике и графике Российской академии художеств (РАХ) планируются открыть на базе института архитектуры и дизайна АлтГТУ им.И.И. Ползунова. Соответствующее решение принято Собранием Российской академии художеств и накануне обсуждалось в Алтайском государственном техническом университете совместно с заслуженным художником РФ, академиком и первым вице-президентом РАХ Виктором Калининым.

«Нет ни одного учебного заведения в России, где бы готовились мастера по флорентийской мозаике, – рассказывает заместитель директора институт архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаил Шишин. – Мечта Виктора Григорьевича Калинина и института архитектуры и дизайна создать именно на базе АлтГТУ две мастерские Академии художеств – одну по флорентийской мозаике, другую по графике. Это, фактически, дополнительное образование. Выпускники художественных вузов страны могут поступить к нам и в течение двух лет совершенствоваться в этой области искусства. У нас имеются для этого все ресурсы. Колыванский камнерезный завод заинтересован в таких мастерах. Многие учреждения почувствовали красоту колыванского камня и заказывают эти картины. Просто нужны мастера, которые могли бы это делать. Виктор Григорьевич приезжал на Алтай, чтобы посмотреть, насколько это реально. Теперь его задача донести это всё на Президиуме Академии художеств и дальше этот вопрос будет решаться в Министерстве культуры РФ».

На протяжении пяти дней Виктор Калинин совместно с преподавателями и студентами института архитектуры и дизайна АлтГТУ подготовили два крупных полотна – основы для выполнения флорентийской мозаикой.