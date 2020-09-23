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Глава ТФОМС Алтайского края собирается в отставку?

Новости
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Директор ТФОМС Алтайского края Марина Богатырева в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Алтайский шаман».

По мнению авторов канала, возможная отставка Богатырёвой может быть связана с делом Ирины Долговой, которая в настоящее время находится под следствием и обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ещё одно дело, считающееся связанным с историей Долговой, завершилось сегодня приговором –  бывшая замглавы алтайского Минздрава Елена Кравец, заключившая досудебное соглашение со следствием, получила неожиданно мягкое наказание за крупную взятку.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: tfoms22.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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