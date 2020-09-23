Глава ТФОМС Алтайского края собирается в отставку?

Новости 23.09.2020 17:05 2368

Директор ТФОМС Алтайского края Марина Богатырева в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Алтайский шаман».

По мнению авторов канала, возможная отставка Богатырёвой может быть связана с делом Ирины Долговой, которая в настоящее время находится под следствием и обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ещё одно дело, считающееся связанным с историей Долговой, завершилось сегодня приговором – бывшая замглавы алтайского Минздрава Елена Кравец, заключившая досудебное соглашение со следствием, получила неожиданно мягкое наказание за крупную взятку.