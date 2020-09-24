Кто стоит за развитием Агротуризма в Алтайском крае?

Новости компаний 24.09.2020 9:20 210

Этот год из-за карантинных ограничений выдался сложным для туристической отрасли Алтайского края и Республики Алтай. Александр Кокорин и его супруга Алла Роенко - хозяева «Усадьбы ТриА», пионеры агротуризма на Алтае рассказали, как сложился этот сезон у них.

Усадьба «3А»

Александр Кокорин, глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Солоновки Смоленского района Алтайского края, уже более 8 лет вместе со своей женой Аллой и дочерью Алёной (отсюда и название усадьбы «ТриА»), принимают гостей в живописных предгорьях Алтая. В их владениях тихо и спокойно. Уютные домики для гостей со всеми необходимыми удобствами. На подворье - разнообразная сельская живность, которую можно покормить, погладить.

Сельскую идиллию дополняют мастер-классы, которые хозяева проводят в собственной сыроварне и конечно дегустация лучших дипломированных элитных сыров. Можно совершить и вояжи по окрестностям, доехать до курорта Белокуриха, полюбоваться красотами природных памятников. В общем, гостям «Усадьбы ТриА» скучать не приходится. Они часто благодарят хозяев за отличный и содержательный отдых, а многие, не только возвращаются снова, но и в дальнейшем покупают продукцию фермеров в своих городах.

По словам супруги хозяина Аллы Викторовны, «как-то само собой сложилось так, что молодежь больше занимается гостеприимством, базой отдыха, содержат его в порядке, а они с супругом - все больше сыром и хозяйством».

«Дело у нас семейное и радость от удач умножается на всех, - продолжает Алла Викторовна. - Мы стараемся вместе принимать важные решения, все делать сообща, но есть у каждого и своя зона ответственности».

Сейчас, ограничения сняли, слава богу, люди снова поехали отдыхать. В августе-сентябре к нам приезжали гости в основном из соседних регионов: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области, Красноярский край. Хотелось бы, чтоб сезон продлился до конца новогодних каникул, у нас ведь и зимой есть чем заняться, улыбается Александр Васильевич.

Год на год не приходится

Из-за введенных в марте карантинных мер по всей России туристический сезон начался не как обычно в мае, а задержался на два месяца.

Год сложный, мы недосчитались поступлений от туризма в мае, июне, да и в июле еще тоже. Вместе с отсутствием гостей, отдыхающих на нашей усадьбе, упали и продажи сыра, и вообще доходы от реализации нашей сырной продукции. Людям было не до элитных сортов сыра, на которых мы специализируемся – рассказывает Александр Кокорин.

«Как только нам разрешили работать – туристы поехали. Да мы много потеряли, год действительно не из легких, но тем не менее мы работали, сохраняли оптимизм, потому что видели, что люди хотят приезжать к нам, и до сих пор много желающих», - добавляет Алла Роенко.

Постоянно что-то нужно

Недавно Александр Кокорин традиционно, стал участником агропромышленной выставки-ярмарки в Москве, и снова сыры этой семейной фермы отметили наградами. Как и в прошлом году, после фестиваля фермерской еды «СВОЕ» в Барнауле, организатором которого выступил Россельхозбанк, количество поклонников продукции алтайских фермеров увеличилось. Развивая агротуризм и производство сыров из козьего молока, Александр Васильевич считает, что эти направления бизнеса дополняют друг друга, помогают держаться на плаву даже в такое неблагоприятное время.

Как только мы осели на земле и занялись туризмом и сельским хозяйством, так все это время стабильно и берем кредиты в Россельхозбанке. Отдаем, берем снова, так и живем. Пока все получается, слава богу. Постоянно что-то нужно. В прошлом году приобрели трактор и пресс, еще выплачиваем. Кроме этого, мы дважды получали гранты нашего Минсельхоза на развитие молочного козоводства. Сейчас в хозяйстве более сотни дойных коз.

СВОЕ и другое

В совместных планах этой трудолюбивой семьи развивать сельское гостеприимство и совершенствовать производство сыров.

«Это будет и людям интересно, не все же могут в Европу поехать, чтобы попробовать. Мы имеем большую свободу менять что-то, привносить свое, экспериментировать, и этим надо пользоваться», - продолжает Александр.

Алла Кокорина поддержала супруга:

«Мы были очень рады, когда в прошлом году Россельхозбанк пригласил нас на фестиваль фермерской еды «СВОЕ» в Барнаул. Все организовано было по высшему разряду - нам есть с чем сравнивать. Мы делаем сыры европейского уровня, довольно дорогие. Приходится ездить в Европу учиться. Рецептура и технология наших сыров вся европейская, премиум класса, достаточно дорогая, но это того стоит. Если есть желание, вы можете заказать доставку нашего сыра, оставив заявку в социальной сети «Инстаграм».

Пока смена не подрастет

У Александра и Аллы три дочери, шесть внуков.

«Аленка, младшая дочка – рядом с нами. Сначала занималась просто торговлей, а теперь уже постепенно становится нашей опорой. Приходится прислушиваться к молодежи. Молодые правильно чувствуют и понимают современных людей, их вкусы. Современная молодежь по сравнению с нашим поколением избалована комфортом. Это жизнь: что-то уходит, отмирает, что-то появляется новое.

Говорить, что все так просто дается, не могу. Уверяю вас, все не просто. Мы же в деревне живем, гости, заботы, небольшая сыроварня, козы. Это семейное дело, которое нам нравится. после учебы у меня или жены как правило рождаются новые идеи и технологии, под них необходимо оборудование. Приходится постоянно двигаться вперед, расти, старое модернизировать, новое осваивать. Работы всегда много.

Любовь Некрасова