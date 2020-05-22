Десятки жителей Алтайского края пытаются эмигрировать по поддельным удостоверениям

Новости 23.09.2020 16:10 499

В течение месяца сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю выявлено около десятка попыток выезда из страны с помощью фальшивых водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с действующими антиковидными ограничениями, в список лиц, которым официально разрешено пересечение государственной границы, входят водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения. Этим пользуются нарушители, приобретающие (за большие деньги) поддельные права соответствующей категории. С помощью фальшивок они пытаются пересечь границу в роли вторых водителей.

Например, в середине августа в автомобильном пункте пропуска «Кулунда» в течении одного часа обнаружены сразу два гражданина, предъявивших поддельные права. Обоим грозит лишение свободы сроком до двух лет.