Первую прививку от коронавируса в Алтайском крае поставят главному эпидемиологу региона

Новости 23.09.2020 15:15 1288

42 прививки от коронавируса поставят в Алтайском крае медицинским работникам. Это произойдет в рамках последнего этапа клинических испытаний вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V), которая была разработана в Центре им. Гамалеи.

Как рассказали «Политсибру» в Министерстве здравоохранения региона, первым привитым станет главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

«Все 42 человека, которые участвуют в последнем этапе испытаний – медицинские работники. Вакцинация проводится на добровольной основе, - подчеркнули в минздраве. - Это пилотная поставка. На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с процессом.

Кстати, аналогичные партии (42 вакцины) пришли и в остальные регионы страны вне зависимости от количества населения.

В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Для вакцины требуются особые условия хранения и перевозки. Например, медицинские учреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены холодильниками, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 20 градусов. «Аптеки Алтая» уже закупили специальное оборудование.

По информации ведомства, в течение 2-3 недель в регион должно прийти около 2000 доз вакцины от коронавируса.

«Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», - рассказали в ведомстве.

Первая не в рамках клинических испытаний партия вакцины придет в Алтайский край уже в течение 2-3 недель. Это будет 2000 доз. В других регионах уже заявили, что первыми вакцинируют учителей и медицинских работников. В Алтайском крае, очевидно, пойдут по тому же пути, однако пока неизвестно как распределится вакцина между этими категориями.