Горно-Алтайск хочет перенять у Барнаула опыт создания городской агломерации

Делегация Республики Алтай встретилась с представителями администрации Барнаула и правительства Алтайского края с целью ознакомиться с опытом создания городской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказал исполнительный директор Межмуниципального Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» Валерий Гаврилов, в созданную в 2009 году Барнаульскую агломерацию входят 4 муниципалитета: Барнаул, Новоалтайск, а также Первомайский и Павловский районы. Планируется дальнейшее расширение за счёт Калманского, Косихинского и Тальменского районов.
Замглавы республиканского Минэкономразвития Алтынсай Белекова заявила, что будет опираться на наработки Барнаула при формировании Горно-Алтайской городской агломерации.
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