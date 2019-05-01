Горно-Алтайск хочет перенять у Барнаула опыт создания городской агломерации

Новости 23.09.2020 15:40 802

Делегация Республики Алтай встретилась с представителями администрации Барнаула и правительства Алтайского края с целью ознакомиться с опытом создания городской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал исполнительный директор Межмуниципального Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» Валерий Гаврилов, в созданную в 2009 году Барнаульскую агломерацию входят 4 муниципалитета: Барнаул, Новоалтайск, а также Первомайский и Павловский районы. Планируется дальнейшее расширение за счёт Калманского, Косихинского и Тальменского районов.

Что касается Тальменского и Калманского районов, то «Политсибру» ранее писал о том, что с ними уже подписано соглашение о сотрудничестве – это произошло на том же совещании, на котором к агломерации присоединился Павловский район.

Замглавы республиканского Минэкономразвития Алтынсай Белекова заявила, что будет опираться на наработки Барнаула при формировании Горно-Алтайской городской агломерации.