С начала 2020 года РСХБ предоставил аграриям более 1 трлн рублей

Новости компаний 23.09.2020 14:45 318

За восемь месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК более 1 трлн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 29,4%.

За январь-август 2020 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 12,9% и составил 1,6 трлн рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ достиг 303 млрд рублей. По итогам 8 месяцев 2020 года аграриям в сегменте МСБ было выдано более 157 млрд рублей (+42,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу (АПК), составил 263,3 млрд руб., краткосрочных – 763,0 млрд руб.

«Россельхозбанк участвует в реализации инвестиционных проектов и направляет значительные объемы средств на текущие цели, активно наращивает финансирование отрасли, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Мы продолжим активно развивать направление льготного кредитования, работать над совершенствованием продуктовой линейки как для агробизнеса, так и для клиентов смежных отраслей экономики – для нас это приоритетные задачи», - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Россельхозбанк, как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, увеличил объем выданных средств за январь-август на 47,5% — до 241 млрд рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ - на эти цели с начала года было направлено 297,3 млрд рублей, что на 35,3% больше, чем годом ранее ранее.