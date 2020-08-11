Как пережила пандемию сфера культуры в Алтайском крае

Новости 23.09.2020 14:07 899

О том, как пик пандемии прошли учреждения культуры Алтайского края, рассказала глава регионального Минкульта Елена Безрукова на прошедшей 23 сентября (онлайн) пресс-конференции.

По её словам, вспышек заболеваний, которые могли бы остановить репетиционную деятельность, в учреждениях культуры не было – только отдельные случаи. В период отсутствия посетителей сотрудники переориентировались с их обслуживания на внутреннюю работу. Например, библиотекари и музейщики работали с фондами, в отдельных учреждениях шёл ремонт.

«Госзадание – это вопрос, который волновал нас и наши учреждения с самого начала. Раньше, если зрителей приходило меньше, то учреждение должно было вернуть соответствующий процент финансирования, но в этом году при выделении средств данный показатель учитываться не будет», – рассказала Елена Безрукова.

Зависимость финансирования объектов культуры Алтайского края от выполнения ими госзадания на 2020 год отменена специальным распоряжением губернатора Виктора Томенко. Сам показатель посещаемости установлен не только госзаданием, но и нацпроектом, поэтому Минкульт РФ вместе с правительством сейчас решают, что предпринять: либо не учитывать его вовсе, либо учитывать прирост количества «виртуальных» зрителей.

Что касается доходов театров и концертных залов, то примерно 25% их дохода составляет выручка от продажи билетов. С марта по сентябрь ими недополучено более 45 млн рублей. Вместе с тем, часть расходов была сэкономлена на коммунальных услугах, например, электроэнергии, также почти 30 млн выделено из краевого бюджета на выплату зарплат, чтобы хотя бы среднюю зарплату сотрудники получили. Премии и надбавки не могли быть выплачены в полном объёме, но в отличие от частных организаций, бюджетные учреждения были поддержаны из краевого бюджета более существенно. Пока учреждения будут работать не с полной загрузкой, поэтому в ближайшие месяцы их доход вряд ли будет сопоставим со средним.

По словам Елены Безруковой, поддержку получают все четыре имеющихся в крае государственных театра и три муниципальных. Им выделяются субсидии на приобретение оборудования (свет, звук, транспорт) и постановочные расходы. На текущий финансовый год учреждения существенно подстрахованы средствами из краевого бюджета. Риски уйти в долги или оставить людей без зарплаты исключены.