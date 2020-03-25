В Барнауле стартует шестой сезон театрального проекта «Большая сцена»

Новости 23.09.2020 13:20 769

Журнал «Автограф» объявил о наборе участников нового сезона масштабного проекта «Большая сцена». Творческой площадкой для репетиций и премьеры 6 сезона выступит давний партнёр журнала – Алтайский государственный музыкальный театр.

Все желающие поучаствовать в проекте должны быть непрофессиональными актёрами – это принципиальное условие организаторов. Так, за годы реализации творческой задумки театральные горизонты осваивали предприниматели, топ-менеджеры, политики, общественные деятели и представители творческих профессий.

Артисты нового сезона традиционно посетят тренинги и мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластике тела, разберут характеры героев, примерят костюмы и заучат роли. Итогом их обучения станут спектакли, подготовленные именитыми наставниками – главным режиссёром музыкального театра Константином Яковлевым и режиссёром Татьяной Столбовской.

На то, чтобы покорить сцену, у актёров-новичков будет всего полтора месяца. Первая встреча с режиссёрами состоится в начале октября, а уже 16 ноября в зале театра искусство продемонстрируют зрителям.

Важной мотивацией к участию в проекте является его социальная направленность – часть средств от продажи билетов идет на благие дела. Помощь от журнала «Автограф» уже получили онкологическое отделение Краевой детской клинической больницы, общественная организация «Мать и дитя» и театральная студия, где занимаются дети с синдромом Дауна.

По словам организаторов, участники «Большой сцены» получат возможность творческой и социальной реализации. Их имена будут упоминаться в публикациях региональных СМИ о ходе проекта, афишах и программках.

Подробности об участии в проекте – по телефону 20-55-36.