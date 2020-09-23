79 новых случаев заражения и семь смертей – как развивается эпидемия коронавируса в Алтайском крае

Новости 23.09.2020 12:05 988

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 51 пациент, умерли – семеро, четверо из них – от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.



Всего в регионе инфицировано 13 217 человек, в том числе 1012 несовершеннолетних. Выздоровело – 11 801 человек. В госпиталях лечатся 962 пациента, амбулаторно – 10. В 5279 случаях зафиксировано бессимптомное протекание болезни. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 145 и 71 соответственно.

Всего выздоровело 11 801 человек, из них за прошедшие сутки – 51 пациент.

За весь период скончалось 444 человека, за прошедшие сутки – 7 пациентов, от COVID-19 – 4, иные причины смерти – 3 человека. От коронавирусной инфекции всего скончалось 179 человек, по иным причинам смерти – 261 человек; на экспертизе находится 4 случая.

Всего на 23 сентября находится под меднаблюдением и на самоизоляции 2851 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 55 119 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 457224 человек. За прошедшие сутки – 5136.