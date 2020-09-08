Алтайские единороссы предложили провести индексацию некоторых пособий и выплат

Новости 23.09.2020 12:38 383

«Единая Россия» готовит предложение в региональный бюджет на следующий год. В числе прочего партия предлагает провести индексацию пособий и денежных выплат, а также предусмотреть дополнительное финансирование благоустройства. Этот вопрос обсудили на дистанционном заседании президиума регионального политсовета ЕР.

«Понимая сложности бюджета текущего года, а также сложности формирования казны будущего года, наша главная задача остаётся прежней - полное сохранение социальных обязательств. Важно, чтобы меры поддержки получили именно те, кто больше всего в этом нуждается. Поэтому мы предлагаем фракции ЕР в АКЗС инициировать внесение в бюджет 2021 года предложений, напрямую влияющих на жизнь наших граждан», - сказал секретарь регионального отделения Александр Романенко.

Он предложил с нового года провести индексацию ежемесячного пособия на ребенка и регионального материнского капитала на уровень инфляции. На это потребуются дополнительные 100 млн рублей. Но, по словам Романенко, пользоваться этой мерой будут около 200 тысячи человек.

Еще одна инициатива - с 1 июля 2021 года провести индексацию ежемесячных денежных выплат ветеранам труда (сейчас в регионе их живет 259 тысяч человек), труженикам тыла (600 человек) и жертвам политических репрессий (11,6 тысяч). И тоже на уровень инфляции. Допрасходы составят до 100 млн рублей.

Также единороссы предлагают увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив.

«В текущем году, благодаря инициативе фракции «Единая Россия», общее финансирование программы выросло до 250 млн рублей. Эти меры дали положительные результаты - количество объектов программы увеличено в разы. Из 870 объектов, реализованных за весь период ее действия, объем 2020 года составил более 370 объектов и запрос со стороны населения только растет», - сказал Романенко.

Партия будет добиваться и дополнительного финансирования проекта «Комфортная городская среда». В следующем году федеральный бюджет направит в регион меньше средств, чем в этом. И если в 2020 году будет благоустроено 313 объектов (246 дворов и 67 общественных территорий), то в 2021-м только 162 объектов (82 общественных территории и 80 дворов). Александр Романенко предлагает выделить разницу между траншами из краевого бюджета, чтобы не сбавлять темпов.