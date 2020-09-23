Кто больше всех доверяет губернатору в Алтайском крае

Новости 23.09.2020 11:15 1163

Доверие к губернаторам в России за два года выросло на 8% и составило 59%. Это следует из данных на июнь 2020 года, опубликованных ВЦИОМ. «Политсибру» экстраполировал результаты исследования на Алтайский край.

Барнаул

В городах с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек, к которым в Алтайском крае относится лишь Барнаул, губернаторам доверяют 60% респондентов (16% – вполне доверяют, 44% – скорее доверяют, чем нет). Недоверие высказали 33% опрошенных (12% – совершенно не доверяют, 21% – скорее не доверяют). 7% участников опроса затруднились с ответом.

Бийск, Рубцовск

В городах с населением от 100 до 500 тысяч человек, к которым в Алтайском крае относятся Бийск и Рубцовск, доверяют губернатору 62% респондентов (27% – вполне доверяют, 35% – скорее доверяют, чем нет). Недоверие к главе региона высказали 34% участников опроса (12% – совершенно не доверяют, 22% – скорее, не доверяют). Затруднились с ответом 4% опрошенных.

Малые города Алтайского края

В городах с численностью населения менее 100 тысяч человек, к которым в Алтайском крае относятся: Алейск, Белокуриха, Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород и Яровое, губернатору доверяют 58% респондентов (21% – вполне доверяет, 37% – скорее доверяет, чем нет). Недоверие проявило 34% участников опроса (13% – совершенно не доверяют, 21% – скорее, не доверяют). 8% опрошенных затруднились с ответом.

Сельская местность

В сёлах (в них в Алтайском крае проживает более 40% населения) доверие губернатору выразило 65% опрошенных (30% – вполне доверяют, 35% – скорее доверяют, чем нет). Недоверие главе региона выразили 26% респондентов (9% – совершенно не доверяют, 17% – скорее, не доверяют). Затруднились с ответом 9% участников опроса.

По возрастным группам наибольшее доверие губернаторам выражали люди старше 60 лет (30% выразили полное доверие). В возрастной группе от 45 до 59 лет полное доверие выразили 22% респондентов, а от 18 до 44 лет – 17-18%.