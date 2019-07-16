Первый мульфильм на алтайском языке хотят снять за 300 тысяч рублей

Новости 23.09.2020 10:54 752

ГТРК «Горный Алтай» до конца года намерена выпустить мультфильм по народной алтайской сказке «Ырысту». Это будет первый мультипликационный фильм, полностью снятый в регионе и озвученный на национальном языке, сообщил ТАСС заместитель директора ГТРК «Горный Алтай» Эркемей Бештинов.

По словам Бештинова, сказка снимается по заказу министерства образования и науки региона по программе развития и сохранения алтайского языка.

«Мы решили замахнуться на свой мультфильм, потому что у нас появился свой мультипликатор - молодой парень-энтузиаст, учится в колледже культуры и искусств Республики Алтай, Павел Модоров», - рассказал замдиректора телекомпании.

Ранее мультфильмы на алтайском языке выпускались в 1992 году, но на «Казахфильме» по инициативе переехавшей в Казахстан жительницы Алтая. И по оценкам Бехтинова, это были мультфильмы для взрослых, с философским содержанием. Кроме того, на алтайский язык переводились советские мультфильмы, к примеру «Мама для мамонтенка».

По словам Бештанова, завершить работу над мультфильмом планируется до конца 2020 года, на проект выделено порядка 300 тыс. рублей.

Вся анимация создается вручную, без использования компьютера - уже сделана подготовительная работа, аниматика - раскадровки макетов, упрощенная модель анимации, которая позволяет лучше понять, как будет выглядеть готовая сцена, записан черновой звук. Предполагается, что хронометраж мультфильма составит около 10 минут.

Сказка, по которой будет снят мультфильм, повествует о сыне горы и озера - мальчике Ырысту, который замечательно играл на народном инструменте шоор, похожем на свирель. Мальчика забрал к себе злой хан, но играть для него Ырысту не стал, и его отправили в пастухи. Дух Алтая во сне научил его волшебным словам, которые потом помогли мальчику спастись от хана и вернуться обратно к природе.