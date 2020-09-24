Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел первое заседание осенней сессии 2020 в расширенном формате

Новости 23.09.2020 11:40 351

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов рассказал о состоявшемся расширенном заседании аграрного Комитета в рамках очередной осенней сессии.

Первое заседание осенней сессии сенаторы посвятили вопросам исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в части перехода предприятий на наилучшие доступные технологии и в части обеспечения медицинских работников в сельских поселениях жилыми помещениями, реализации мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и внедрения информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.

Тут, по мнению Сергея Белоусова важно создать комфортные условия для жизни специалистов на селе и обеспечить максимальную доступность медицинских услуг для населения, проживающего в сельской местности, в том числе, широко используя возможности интернета.

«В сегодняшних условиях мы не можем допустить очередной оптимизации сельской медицины, когда прекращают действовать ФАПы, сокращается количество коек, ликвидируются целые отделения. Все это ведет к потере квалифицированных кадров, отсутствию возможностей для профессионального роста медицинских работников и оттоку жителей из села в целом. При этом, даже выделенные средства на строительство ФАПов осваиваются не в полном объеме. Для Алтайского края, вопрос крайне актуальный. Новые ФАПы ждут жители 15 малых населенных пунктов. Нужно не только продолжить работу по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также, проработать комплекс мер по обеспечению специалистов оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности комфортным благоустроенным жильем»-сказал Сергей Белоусов.

Что касается внедрения наилучших доступных технологий на производствах в рамках реализации национального проекта «Экология», то, по мнению членов Комитета, помимо ключевых направлений, предусмотренных проектом, в приоритете законодательное закрепление понятия «экологическое машиностроение» и разработка комплекса мер, направленных на развитие приборостроения в целях производства отечественной продукции, используемой при переходе хозяйствующих субъектов на принципы наилучших доступных технологий.