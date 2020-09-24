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Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел первое заседание осенней сессии 2020 в расширенном формате

Новости
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного  органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов рассказал о состоявшемся  расширенном заседании аграрного Комитета в рамках очередной осенней  сессии.

Первое заседание осенней сессии сенаторы посвятили вопросам исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года  в части перехода предприятий на наилучшие доступные технологии и в части обеспечения медицинских работников в сельских поселениях жилыми помещениями, реализации мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и внедрения информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.

Тут, по мнению Сергея Белоусова важно создать комфортные условия для жизни специалистов на селе и обеспечить максимальную доступность медицинских услуг для населения, проживающего в сельской местности, в том числе, широко используя возможности интернета.

«В сегодняшних условиях мы не можем  допустить очередной оптимизации сельской медицины, когда прекращают действовать ФАПы, сокращается количество коек, ликвидируются целые отделения. Все это ведет к потере квалифицированных кадров, отсутствию возможностей для профессионального роста медицинских работников и оттоку жителей из села в целом. При этом,  даже выделенные средства  на строительство ФАПов осваиваются не в полном объеме.  Для Алтайского края,  вопрос крайне актуальный. Новые ФАПы ждут жители 15 малых населенных пунктов. Нужно не только продолжить работу по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также, проработать комплекс мер по обеспечению специалистов оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности комфортным благоустроенным жильем»-сказал Сергей Белоусов.

Что касается внедрения наилучших доступных технологий на производствах в рамках реализации национального проекта «Экология», то, по мнению членов Комитета, помимо ключевых направлений, предусмотренных проектом, в приоритете законодательное  закрепление понятия «экологическое машиностроение» и разработка  комплекса мер, направленных на развитие приборостроения в целях производства отечественной продукции, используемой при переходе хозяйствующих субъектов на принципы наилучших доступных технологий.

«Еще недавно этот вопрос, поднимаемый в контексте производства органической сельскохозяйственной продукции не находил необходимого  отклика. Отрадно, что сегодня формирование отрасли  экологического машиностроения  становится стратегической задачей для нашей страны. Уверен, технологическое перевооружение наряду с ресурсосберегающими и безотходными производствами не только поможет экономике выйти на качественно новый уровень, но главное, позволит успешно решать задачи обеспечения экологической безопасности, повышения качества жизни и улучшения  здоровья российских граждан», -заключил Сергей Белоусов

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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