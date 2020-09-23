Алтайский край занимает второе место в Сибири по доле победивших коронавирус пациентов

Новости 23.09.2020 10:25 1146

За неделю с 16 по 22 сентября количество пациентов, поборовших коронавирус, выросло на 488 человек. Коэффициент остался на уровне 90%. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По итогам недели Алтайский край занял второе место среди регионов Сибирского федерального округа с наилучшими показателями по выздоровлению. Кроме того, регион сохранил позиции, оставшись в Топ- 15 субъектов РФ с самой большой долей пациентов, которые победили инфекцию. Первое место по Сибири занимает Новосибирская область с коэффициентом 91%. Третье место в СФО занимает бывший лидер рейтинга – Республика Тыва (89%). Наименьшая доля зафиксирована на Кузбассе (75%), Республике Алтай и Красноярском крае (по 77%).

Общесибирский показатель составляет 84%. Он по-прежнему превышает общероссийский (82%). В ТОП-25 субъектов РФ с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса входят четыре региона СФО:

Новосибирская область (8-е место);

Алтайский край (11-е место);

Республика Тыва (13-е место);

Омская область (22-е место).