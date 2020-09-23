Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, почему ему сделали тест на коронавирус

Новости 23.09.2020 9:30 1058

Обращение к жителям региона он выложил на своей странице в Инстаграм 22 сентября.

«Вчера после обеда почувствовал недомогание, поднялась температура. В этой связи понимая, что идет пандемия коронавируса сделал тесты. Которые сегодня утром подтвердили мою инфицированность. В этой связи по указанию врачей прохожу лечение дома», - объяснил губернатор.

Виктор Томенко также сказал, что у него держится температура на уровне 37,5-38, в связи с чем продолжаются головные боли.

«Лечение врачи назначили, буду потихоньку приходить в себя. Скорее всего период лечения предположительно составит 10-14 дней», - сообщил он.

Также губернатор попросил жителей края внимательно следить за своим состоянием, своевременно обращаться к врачам, пользоваться масками там, где это прописано в соответствующих документах.

В комментариях подписчики пожелали Виктору Томенко скорейшего выздоровления.

Кстати ранее, руководитель информационного департамента правительства края Дмитрий Негреев сообщил, что губернатор края, как высшее должностное лицо региона, по роду своей деятельности ежедневно общается с большим количеством людей. Поэтому раз в неделю он сдает тест на коронавирус.

«О положительном результате последнего теста пресс-служба проинформировала всех жителей края через средства массовой информации и другими доступными способами. Таким образом, проинформированы и все те, кто общался с Губернатором во время Дня города. Уверен, что все они ответственно относятся к своему здоровью и пройдут тестирование», - сказал он.