Академия единоборств РМК в начале года организовала турнир в формате реалити-шоу.

Новости компаний 22.09.2020 19:00 512

Организаторы турниров RCC решили сделать проект как для начинающих, так и для уже имеющих опыт в ММА бойцов. Заявки подали более 1300 спортсменов по всей стране, в результате отбора остались только 42 сильнейших участника.

Дмитрий Бабкин – тренер и профессональный боец, мастер спорта по ММА представил на турнире Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA, защищая честь Алтайского края.

Дмитрий Бабкин:

"В моей весовой категории 61,2 кг было 9 человек, соответственно 1 пара дралась не 2 боя как остальные, а 3, участники подходили к колбе и сами вытягивали таблички с именами соперников и меня вытянули последним, соответственно я уже настраивался на 3 боя.

В первом бою мне противостоял опытный ударник, который выступает по профессиональному тайскому боксу, первый раунд получилось повалить и выиграть раунд, но во втором раунде я пропустил очень серьёзный удар, многие говорят что не каждый бы выдержал такое и смог вернуться и помимо этого выиграть бой - у меня заплыл глаз, стерлись в кровь колени. Мои тренеры настаивали на том, чтобы сняться с турнира, но я категорически отказался от этой идеи, потому что иду до последнего – такой мой девиз по жизни.

На следующий день травмы усугубились, но я принял решение всё равно драться, во втором бою соперник пытался работать коленями и в партере по глазам, но у меня, несмотря на травмы, получилось выиграть.

3 бой, в отличие от предыдущих, не составил огромного труда, я выиграл и его.

Хочу отметить, что мне помогал по ходу турнира и секундировал меня первый тренер в ММА нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна - Владислав Потатушкин

Турнир это хороший шанс заявить о себе, чем я и воспользовался", - резюмировал он.

Самые интересные моменты турнира здесь:

https://instagram.com/babkin_mma?igshid=1vb9nllgnhk3y

https://m.vk.com/diman_mma

https://instagram.com/top_team_siberia?igshid=841o8jbpqua0

Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA – предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.