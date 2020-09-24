СГК займётся теплоснабжением барнаульского Научного городка

С начала отопительного сезона 2020-2021 год Сибирская генерирующая компания берет на обслуживание котельную и 6,7 км тепловых сетей поселка Научный городок, находящегося в пригороде Барнаула. Компания будет отвечать за его теплоснабжение.
22 сентября энергетики начали запускать оборудование котельной в работу. Необходимый запас угля и материалов для начала отопительного периода сформирован. После того, как котельная выйдет на нормативные параметры работы, в домах жители смогут получать горячую воду. Для этого необходимо будет включить в работу индивидуальные тепловые пункты.
Этим потребителям необходимо заключить договоры теплоснабжения с АО «Барнаульская генерация», которая входит в группу компаний СГК. Получить консультацию по этому вопросу можно:
Передавать показания счетчиков по горячей воде население теперь сможет по телефону: 8 (3852) 43-22-22 или через личный кабинет Системы «Город», а платежные документы будут предоставляться дистанционно:
Также дистанционно можно будет оплачивать услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения: