Что происходит с фигурантами резонансных уголовных дел в Алтайском крае?

Новости 22.09.2020 17:20 1733

Адвокат бывшего зампредседателя правительства края Ирины Долговой намерен оспорить ее арест по уголовному делу, а депутату АКЗС Всеволоду Кондратьеву светит еще 2 месяца СИЗО.

По информации ИА «Банкфакс» адвокат Ирины Долговой Илья Рожков подал жалобу на решение суда об аресте экс-чиновницы на два месяца. Жалоба была принята к рассмотрению, 28 сентября – срок для представления возражений в Алтайском краевом суде.

Информация о том, что на Ирину Долгову завели уголовное дело появилась 17 сентября, 18 следком распространил видео о задержании бывшего социального вице-губернатора. Тогда же Следком рассказал, что ее обвиняют в превышении должностных полномочий и обеспечении лекарственным средством за счет регионального бюджета своего знакомого, который не имел на него права.

Имущественный ущерб бюджету региона оценен 204,5 тысяч рублей.

Грозит и длительное нахождение в СИЗО Всеволоду Кондратьеву. Советский районный суд Новосибирска продлил срок ареста депутата. Если решение вступит в силу, то Кондратьев пробудет в СИЗО до 23 ноября.

Депутата обвиняют по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере). Всеволод Кондратьев был взят под стражу в конце июля. 23 сентября истекал срок нахождения в СИЗО по решению суда.