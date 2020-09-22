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Что происходит с фигурантами резонансных уголовных дел в Алтайском крае?  

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Адвокат бывшего зампредседателя правительства края Ирины Долговой намерен оспорить ее арест по уголовному делу, а депутату АКЗС Всеволоду Кондратьеву светит еще 2 месяца СИЗО.

По информации ИА «Банкфакс» адвокат Ирины Долговой Илья Рожков подал жалобу на  решение суда об аресте экс-чиновницы на два месяца.  Жалоба была принята к рассмотрению, 28 сентября – срок для представления возражений в Алтайском краевом суде.

Информация о том, что на Ирину Долгову завели уголовное дело появилась 17 сентября, 18 следком распространил видео о задержании  бывшего социального вице-губернатора.  Тогда же  Следком рассказал, что ее обвиняют в превышении должностных полномочий и обеспечении лекарственным средством за счет регионального бюджета своего знакомого, который не имел на него права.

Имущественный ущерб бюджету региона оценен 204,5 тысяч рублей.

Грозит и длительное нахождение в СИЗО Всеволоду Кондратьеву. Советский районный суд Новосибирска продлил срок ареста депутата. Если решение вступит в силу, то Кондратьев пробудет в СИЗО до 23 ноября.

Депутата обвиняют  по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).  Всеволод Кондратьев был взят  под стражу в конце июля.  23 сентября истекал срок нахождения в СИЗО по решению суда.

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Автор: Политсиб.ру

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