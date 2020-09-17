Мобильные группы Алтайской таможни задержали почти 10 тысяч тонн «неправильных» товаров

Новости 22.09.2020 18:20 492

С начала 2020 года Мобильные группы Алтайской таможни задержали более 9000 тонн товаров, перемещаемых через российско-казахстанскую границу с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

За восемь месяцев таможенники проверили свыше 7,5 тысяч автомобилей и вскрыли 639 фактов нарушений при ввозе и вывозе товаров. В частности, проверено более 5,7 автомобилей, вывозивших из России 4,4 тысячи кубометров леса – по нарушениям возбуждено три уголовных дела. В Казахстан возвращено более 6,4 тысяч тонн товаров, не имеющих необходимых документов. Это: овощи, фрукты, мясо, кисломолочные продукты, рыба, а также одежда, обувь и прочее.

Также таможенники активно боролись с «санкционкой». Мобильные группы пресекли незаконный ввоз 34 холодильных витрин украинского производства и 422 кг продуктов (куриные окорочка, груши свежие). Несмотря на таможенные барьеры, в ходе контроля внутреннего рынка таможня, прокуратура и Роспотребнадзор выявили около 1170 кг запрещённых к ввозу груш и яблок.

С начала 2020 года на участках возле российско-казахстанской границы изъято свыше 18,5 тысяч единиц контрафактной продукции. Это – почти 96% от общего количества выявленного Алтайской таможней контрафакта. По фактам выявленных нарушений возбуждено 51 административное дело.