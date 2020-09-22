Избирком проверяет жалобу по хранению бюллетеней на выборах в алтайском селе

Новости 22.09.2020 16:38 1329

Избирательная комиссия проводит проверку по процедуре хранения бюллетеней во время досрочки по жалобе одного из кандидатов на выборах главы Бобровского сельсовета Первомайского района, где якобы пропала половина бланков для голосования. Об этом «Политсибру» сообщили в избиркоме Алтайского края.

Но жалобу кандидата-самовыдвиженца Андрея Ануфриева будет «расследовать» не краевая, а нижестоящая комиссия. И оценят они только саму процедуру хранения.

«Для проверки изложенных в обращении обстоятельств, связанных с нарушением порядка хранения запечатанных конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, обращение направлено для рассмотрения в избирательную комиссию Первомайского района Алтайского края», - сообщили в избиркоме.

Но при этом добавили, что провести повторный подсчет и пересмотреть итоги выборов можно теперь только через суд.

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«Оценка указанных фактов, в том числе повторный подсчет голосов избирателей, в целях обжалования итогов голосования, результатов выборов после установления избирательными комиссиями итогов голосования, определения результатов выборов возможны исключительно в судебном порядке», - уточнили в комиссии.

Как ранее сообщал «Политсибру», на следующий день после выборов главы Бобровского сельсовета 13 сентября оказалось, что почти половина бюллетеней пропало. Это видно в системе ГАС Выборы и об этом заявляют сразу два кандидата. По мнению Ануфриева, 118 бланков для голосования исчезли во время досрочки. Он полагает, что к этому могут быть причастны члены комиссии. Также Ануфриев заявляет, что могли быть допущены нарушения хранения бюллетеней во время досрочного голосования.