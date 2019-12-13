Алтай вошёл в десятку регионов, наиболее активно пользующихся цифровым банкингом

Новости 22.09.2020 16:15 632

Республика Алтай заняла восьмое место среди регионов РФ по распространённости цифрового банкинга. Им пользуется 68% участников опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка.

Что касается Алтайского края, то здесь доля пользователей мобильных или интернет-банков составила 57%. В среднем по стране этот показатель ниже – 56%. Причём, мобильный банкинг значительно опережает аналогичные веб-сервисы. Так, интернет-банкингом в среднем пользуются 37% россиян, а в Алтайском крае – 40% респондентов. Что же касается мобильного банкинга, то им в среднем пользуется 51% россиян, а в Алтайском крае – 52% жителей.

В исследовании приняли участие 85 000 респондентов, в каждом регионе было опрошено 1000 человек. Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента.