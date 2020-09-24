Сенатор Белоусов поднял проблему мелиорации земель в Алтайском крае

Новости 22.09.2020 15:40 521

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов обсудил актуальные вопросы мелиорации земель Алтайского края в рамках рабочей встречи с директором Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Сорокиным. Встреча состоялась в преддверии визита представителей федерального министерства в Алтайский край.

Сергей Белоусов заметил, что в его родном регионе вопросы рационального землепользования и эффективного орошения земель стоят как никогда остро. На сегодняшний день земли сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают одиннадцать с половиной миллионов гектар, а посевная площадь пашни 6,5 млн. га. И это самая большая площадь пашни среди регионов РФ. Однако, площадь орошаемых земель в крае в два раза меньше, чем в среднем по России. Безусловно, такое соотношение не позволяет полностью реализовать весь потенциал пахотных земель региона, в условиях резко континентального климата.

Он напомнил, что территория Алтайского края разделена на семь почвенно-климатических зон. Сложные природно-климатические условия накладывают свой отпечаток на особенности ведения сельскохозяйственного производства и, несомненно, сказываются на его результатах. В засушливые и в избыточно влажные годы потенциал высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, интенсивных аграрных технологий, не реализуется в достаточной степени, что приводит к снижению урожайности и валового сбора сельскохозяйственной продукции.

В этом году из-за аномальной засухи, по данным регионального Минсельхоза, площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 159,1 тысячи га. Критическое снижение урожайности было зафиксировано в 44 из 59 районах Алтайского края.

В субъекте действует несколько гидромелиоративных систем, сообщил сенатор, вместе с тем, функционируют они не так эффективно как хотелось бы. Многие оросительные каналы требуют даже не модернизации, а полной замены. Для реализации мелиоративных проектов на территории Алтайского края просто не обойтись без финансовой поддержки федерального центра.

Наиболее проблематично ситуация складывается в границах сухой равнинной Кулундинской степи, которая включает в себя 12 сельских районов. Ключевую роль в увеличении площади орошаемых земель, а, следовательно, и в повышении эффективности сельского хозяйства края, может сыграть восстановление Кулундинского магистрального канала.

Со слов Дмитрия Сорокина, это вполне реально за счёт включения необходимых мелиоративных мероприятий в проект Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельскохозяйственных угодий и развития мелиоративного комплекса до 2030 года. Летом текущего года вопрос восстановления Кулундинского магистрального канала уже поднимался в обращении губернатора Алтайского края к министру сельского хозяйства РФ.

В целом, Сергей Белоусов отметил конструктивный характер состоявшейся встречи, кроме того, ее участники сошлись во мнении, что активная позиция региональных властей и планомерная работа с Минсельхозом России позволит решить проблему эффективного орошения сельскохозяйственных земель в Алтайском крае в самой ближайшей перспективе.