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В каких районах Алтайского края смертность превысила общекраевой показатель

Новости
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 Смертность в Алтайском крае по итогам 7 месяцев 2020 года  стала ниже аналогичного периода 2019 года.  Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов  на заседании президиума Совета по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания с представительными органами муниципальных образований.  

«Показатель общей смертности в Алтайском крае несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации, однако положительная тенденция наметилась», - заметил он.

Показатель прошлого года - 14,1 по данным Росстата, за 7  месяцев прошлого года - 13,7.  Как пояснил министр,  в абсолютных цифрах это  значит, что за период с января по июль 2020 года в регионе умерло на 1061 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

 По  отдельным территориям края показатель смертности  выглядит так:

Данные предоставлены Минздравом АК

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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