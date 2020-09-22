В каких районах Алтайского края смертность превысила общекраевой показатель

Новости 22.09.2020 15:20 1898

Смертность в Алтайском крае по итогам 7 месяцев 2020 года стала ниже аналогичного периода 2019 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на заседании президиума Совета по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания с представительными органами муниципальных образований.

«Показатель общей смертности в Алтайском крае несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации, однако положительная тенденция наметилась», - заметил он.

Показатель прошлого года - 14,1 по данным Росстата, за 7 месяцев прошлого года - 13,7. Как пояснил министр, в абсолютных цифрах это значит, что за период с января по июль 2020 года в регионе умерло на 1061 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По отдельным территориям края показатель смертности выглядит так:

Данные предоставлены Минздравом АК