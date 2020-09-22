Минфин рассказал, какие районы Алтайского края оказались наиболее доходными

Новости 22.09.2020 14:55 1593

Собираемость налогов в Алтайском крае к началу сентября составила 61%. Это на 3% больше, чем в предыдущем году, сообщает региональный Минфин.

Как следует из опубликованных данных, наилучшую собираемость обеспечили: Советский (76%), а также Бурлинский и Краснощёковский (по 70%) районы. При этом, Советский район стал ещё и «чемпионом» по росту налоговых поступлений относительно предыдущего года – они увеличились на 32%. Краснощёковский район прибавил 11%. А вот Бурлинский, наоборот, просел – отсюда поступило на 12% меньше средств, чем годом ранее.

Наименьший процент исполнения бюджета по доходам к началу осени зафиксирован в Михайловском районе – 46%. Кроме того, аутсайдерами стали: Алтайский (48%), а также Алейский и Мамонтовский (по 49%) районы. Ровно наполовину исполнен бюджет в Тальменском районе. В остальных – показатель превышает 50%.

По сравнению с 2019 годом сильно ухудшился результат Алтайского (-23%) и Крутихинского (-19%) районов, а также Белокурихи (-18%). В целом, упали доходы в 27 районах края. Вместе с тем, в 38 районах они, напротив, увеличились. На втором месте после Советского по данному показателю идут Хабарский и Рубцовский районы (+23% каждый). Неизменными остались результаты четырёх районов: Баевского, Каменского, Топчихинского и Троицкого.