Рост заболеваемости в Алтайском крае продолжается – 78 заражений и шесть смертей

На 22 сентября в Алтайском крае выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 пациент. Умерли – шестеро, непосредственно от COVID-19 – двое, передаёт региональный оперштаб.
Общее количество инфицированных в крае составило 13 138 человек, в том числе – 1010 несовершеннолетних. Почти у 40% заразившихся болезнь протекает бессимптомно. Выписано по выздоровлению 11 750 пациентов. На лечении находится 951 человек. При этом амбулаторно лечатся только девять пациентов, остальные пребывают в госпиталях. Количество тяжелобольных пациентов составило почти полторы сотни (148) человек. К аппаратам ИВЛ подключено 63 пациента (накануне было 64).
За весь период скончалось 437 человек. Непосредственно от коронавируса – 175 человек, ещё четыре случая рассматривает экспертиза. Причиной гибели остальных пациентов указан не коронавирус.
количество случаев инфицирования в Алтайском крае превысило 13 000