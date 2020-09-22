Количество самозанятых в Алтайском крае превысило 7000 человек

В качестве самозанятых на территории Алтайского края зарегистрировались свыше семи тысяч граждан, передаёт региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Новый налоговый начал действовать в Алтайском крае с 1 июля 2020 года. Менее, чем за три месяца его действия в качестве самозанятых зарегистрировались более четырёх тысяч человек. При этом, три тысячи зарегистрировались в первые полтора месяца. Ещё три тысячи жителей края уже были зарегистрированы как самозанятые в других субъектах страны, которые ввели подобные режимы раньше Алтайского края.
Сообщается, что на ближайшей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) будут приняты изменения в региональные правовые акты, с целью дать самозанятым возможность получать господдержку (на федеральном уровне такие изменения уже внесены).
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