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Количество самозанятых в Алтайском крае превысило 7000 человек

Новости
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В качестве самозанятых на территории Алтайского края зарегистрировались свыше семи тысяч граждан, передаёт региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Новый налоговый начал действовать в Алтайском крае с 1 июля 2020 года. Менее, чем за три месяца его действия в качестве самозанятых зарегистрировались более четырёх тысяч человек. При этом, три тысячи зарегистрировались в первые полтора месяца. Ещё три тысячи жителей края уже были зарегистрированы как самозанятые в других субъектах страны, которые ввели подобные режимы раньше Алтайского края.

Сообщается, что на ближайшей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) будут приняты изменения в региональные правовые акты, с целью дать самозанятым возможность получать господдержку (на федеральном уровне такие изменения уже внесены).

В процессе подготовки материала стало известно о переносе ближайшей сессии. Это связано с тем, что губернатор Виктор Томенко заболел коронавирусом, а спикер регионального парламента Александр Романенко контактировал с ним на прошедшем недавно в Барнауле Дне города, поэтому своё участие в планировавшихся публичных мероприятиях временно отменил.
Шанс для ИП. Алтайские депутаты поспорили о пользе налога для самозанятых

Шанс для ИП. Алтайские депутаты поспорили о пользе налога для самозанятых

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Алтайские депутаты поспорили о пользе налога для самозанятых

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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