В Алтайском крае из-за коронавируса перенесли очередную сессию регионального парламента

Новости 22.09.2020 13:00 1148

Руководством краевого парламента принято решение о переносе очередной 47-й сессии Законодательного Собрания, сообщила пресс-служба АКЗС.

«Отсрочка необходима для подготовки дистанционного формата проведения заседания, при котором депутаты располагаются на нескольких площадках, между ними усилен режим социальной дистанции, а связь между площадками ведется по специальным каналам».

Напомним, предполагалось, что 47 сессия регионального парламента пройдет в очном формате, однако, 22 сентября стало известно о том, что положительный тест на коронавирус получил губернатор региона Виктор Томенко. Председатель АКЗС Александр Романенко на дне города контактировал с губернатором. По информации пресс-службы, он и несколько депутатов сдали тесты. До выяснения результатов Романенко отменил участие во всех публичных мероприятиях.