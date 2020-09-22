О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

В Алтайском крае из-за коронавируса перенесли очередную сессию регионального парламента

Новости
1148
0

Руководством краевого парламента принято решение о переносе очередной 47-й сессии Законодательного Собрания, сообщила пресс-служба АКЗС.

«Отсрочка необходима для подготовки дистанционного формата проведения заседания, при котором депутаты располагаются на нескольких площадках, между ними усилен режим социальной дистанции, а связь между площадками ведется по специальным каналам».

Напомним, предполагалось, что 47 сессия регионального парламента пройдет в очном формате, однако,  22 сентября стало известно о том, что положительный тест на коронавирус получил губернатор региона Виктор Томенко. Председатель АКЗС Александр Романенко на дне города  контактировал с губернатором.  По информации пресс-службы, он и несколько депутатов сдали тесты. До выяснения результатов Романенко отменил участие во всех публичных мероприятиях.

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом и перешел на дистанционное управление регионом

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом и перешел на дистанционное управление регионом

Новости

Лечение Виктор Томенко получает амбулаторно

1589

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000