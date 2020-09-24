Жители Алтая доверили Россельхозбанку уже более 33 млрд рублей

Новости компаний 22.09.2020 12:50 373

Объем привлеченных средств клиентов Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил 33,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%. Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Так, объем средств корпоративных клиентов превысил 15,3 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев более чем на 2,2 млрд рублей. Прирост составил 17%.

Высокий интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют компании крупного бизнеса региона. Объем портфеля привлеченных средств таких клиентов вырос с начала года на 20%, превысив 1 млрд рублей. Отличную динамику в 2020 году демонстрирует микробизнес: рост превысил 50%, или более 1,1 млрд рублей.

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. Средства физических лиц превысили 18 млрд рублей.