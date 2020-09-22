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Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом и перешел на дистанционное управление регионом

Новости
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Губернатор края Виктор Томенко получил положительный тест на коронавирус. С 22 сентября  он  работает в дистанционном режиме из дома и получает амбулаторное лечение. Мероприятия с его личным участием отменены на 10-14 дней, сообщает пресс-служба правительства региона. 

 Напомним Виктор Томенко уже уходил на самоизоляцию в конце июня. Тогда необходимость перехода   на удаленную работу была обусловлена  тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с ним, получены положительные результаты теста на коронавирус.

 В то же время спикер алтайского парламента Александр Романенко также уходил на самоизоляцию. Однако позднее тесты на коронавирус, проведенные первым лицам края показали отрицательные результаты.

Кто уйдет на самоизоляцию в связи с заболеванием губернатора пока не сообщается, напомним, что  на 24 сентября запланирована сессия АКЗС, которая впервые должна пройти в очном формате. Кроме того, в минувшие выходные Виктор Томенко принял участие в праздновании дня рождения Барнаула совместно с официальным лицами. 

Алтайский губернатор Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом

Алтайский губернатор Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Гость

И когда ему тест сделали, если он на праздновании везде ходил?

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