Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом и перешел на дистанционное управление регионом

Новости 22.09.2020 12:10 1589

Губернатор края Виктор Томенко получил положительный тест на коронавирус. С 22 сентября он работает в дистанционном режиме из дома и получает амбулаторное лечение. Мероприятия с его личным участием отменены на 10-14 дней, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним Виктор Томенко уже уходил на самоизоляцию в конце июня. Тогда необходимость перехода на удаленную работу была обусловлена тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с ним, получены положительные результаты теста на коронавирус.

В то же время спикер алтайского парламента Александр Романенко также уходил на самоизоляцию. Однако позднее тесты на коронавирус, проведенные первым лицам края показали отрицательные результаты.

Кто уйдет на самоизоляцию в связи с заболеванием губернатора пока не сообщается, напомним, что на 24 сентября запланирована сессия АКЗС, которая впервые должна пройти в очном формате. Кроме того, в минувшие выходные Виктор Томенко принял участие в праздновании дня рождения Барнаула совместно с официальным лицами.