Строительный рынок Алтайского края сокращается

Новости 22.09.2020 11:40 1176

В августе 2020 года объём строительства в Алтайском крае сократился на 7% по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Объём выполненных работ в денежном выражении составил почти 7,5 млн рублей. Месяцем ранее этот показатель достигал почти 8,5 млн. При этом, несмотря на падение в августе, с начала года объём строительства в Алтайском крае вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он превысил 41 млн рублей.

Одним из важнейших стимулов роста для строительного рынка РФ стала ипотека с господдержкой. Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг сообщил, что на льготную ипотеку приходится около 80% продаж жилья в новостройках. При этом по данным алтайского Росреестра в январе-августе договоров долевого участия в крае зарегистрировано на 3% меньше, чем в предыдущем году.