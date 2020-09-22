Каменский район снова остался без и.о. главы

Новости 22.09.2020 11:16 1280

Уже два дня в Каменском районе нет исполняющего обязанности главы. Об этом «Политсибру» сообщил председатель Каменского районного Собрания депутатов Виктор Кашицин.

«Полномочия Евгении Гордиенко истекали 19 сентября. С 20 сегодня в районе официально нет исполняющего обязанности главы», - подтвердил он информацию наших источников.

Глава депутатского корпуса сообщил, что администрация района направила в адрес райсобрания документ с просьбой поддержать продление статуса и.о. Гордиенко. Но часть депутатов сочли, что им не предоставили выбора.

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Сейчас в администрации два заместителя главы, которые могут временно исполнять обязанности. Это Евгения Гордиенко и Сергей Умяров.

Но Умярова, как предположил Кашицин, не согласовал край. Да и сам он вроде как не хочет занимать этот пост.

Когда депутаты примут решения, Виктор Кашицин не сообщил. Сказал лишь, что сейчас как раз занимается этим вопросом.

Отсутствие и.о. тормозит в районе некоторые важные процессы. Например, старт отопительного сезона, ведь постановление должно быть подписано главой или и.о. Также именно руководитель района должен инициировать проверку части документов кандидатов в главы района.

На конкурс заявилось 13 человек, одного уже исключили из списка за предоставление неполного пакета документов. Но и из оставшихся 12 (если кто-то еще не выйдет из гонки) новый руководитель многострадального района будет выбран не раньше конца октября.

И, кстати, вряд ли это будет Гордиенко, которая тоже подала документы. У нее с депутатами за год временно руководства отношения так и не сложились. Народные избранники неоднократно саботировали продление ей полномочий.

Бывший глава района Федор Найден был отстранен по суду из-за уголовного дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности в августе 2019 года. Обвинительный приговор вступил в силу в мае 2020 года.