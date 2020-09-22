Алтайский губернатор обогнал новосибирского в рейтинге активности в Instagram

Новости 22.09.2020 10:50 1064

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обогнал новосибирского коллегу в опубликованном Агентством политических и экономических коммуникаций рейтинге активности глав регионов в Instagram.

В последние месяцы Виктор Томенко стабильно занимал нижние строки этого рейтинга. Его активность в Instagram практически сошла на нет после того, как аккаунт губернатора начал превращаться в инструмент инцидент-менеджмента. Под каждым постом жители Алтайского края начали писать об острых проблемах региона. Некоторые темы стихийно или спланированно упоминались большим количеством комментаторов. На комментарии власти, как правило, реагировали – определённые меры принимались. Однако после нескольких таких эпизодов глава региона практически перестал появляться в Instagram.

Тем не менее, с 14 по 20 сентября Виктор Томенко увеличил свою активность. Это связано с прошедшим в Барнауле Днём города, с которым губернатор поздравил горожан. Одним из постов стало видеообращение к горожанам, во втором посте поблагодарил пилотажную группу «Стрижи», выступившую перед барнаульцами на празднике.

В нынешнем рейтинге алтайский губернатор занял 41 место из 44, разделив его с главами Бурятии и Челябинской области. На последней строчке неожиданно оказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.