Минус один. На следующий этап конкурса по определению главы Каменского района перешло 12 кандидатов

Новости 22.09.2020 10:16 1331

Комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каменского района провела предварительную проверку документов 13 кандидатов. И не допустила до следующего этапа одного участника. Об этом «Политсибру» сообщил местный источник.

А не допустили преподавателя Каменского педагогического колледжа Елену Шевелеву, которая не предоставила справку об отсутствии судимости и данные о наличии пассивного избирательного права.

Некоторой информации в документах недостает еще у трех кандидатов, но это, скорее, мелкие технические неточности.

Таким образом, борьбу за пост главы района продолжают 12 человек:

Александр Пустовар, пенсионер, Борис Кайзер, временно не работающий, Валерий Юдкин, пенсионер, Александр Гладушкин, мастер районных электрических сетей, Дмитрий Ворсин, зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы (от ЛДПР), Вячеслав Аксенов, директор ООО «Сибавто» (Барнаул), Евгения Гордиенко, замглавы администрации Каменского района, Павел Глотов, главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора, Евгений Ермаков, исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон», Владимир Осадченко, пенсионер МВД, Сергей Кумоняев, индивидуальный предприниматель, Иван Панченко, безработный, зампредседателя Каменского районного Собрания депутатов.

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25 сентября должно пройти собеседование с каждым кандидатом. И комиссия может вычеркнуть из списка кого-то из участников, кто не соответствует требованиям к должности главы района.

Следующий этап - проверка документов профильными органами и займет она месяц-полтора. Так что сессия районного собрания, где выбирать главу будут депутаты, состоится не ранее конца октября.

Однако есть тут один пока не решенный спорный момент. Часть документов на проверку отправляет администрация района. И инициировать ее должен действующий глава или исполняющий обязанности. Но с 20 сентября в многострадальном районе снова нет и.о. Местные депутаты в очередной раз отказались продлить полномочия Евгении Гордиенко. Когда разрешится этот правовой вакуум - не понятно. В район уже неоднократно выезжали представили правительства региона. Пытались разрешить политический конфликт. Но депутаты на мировую не идут.

Добавим также, что по данным «Политсибру», победителем конкурса может стать Дмитрий Ворсин. Во всяком случае, его кандидатура получила одобрение краевой власти. Но правительство региона в вопросе выбора нового главы на депутатов давить не собирается, давая им возможность, сделать выбор самостоятельно, сообщает наш источник.