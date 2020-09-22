Минус один. На следующий этап конкурса по определению главы Каменского района перешло 12 кандидатов

Комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каменского района провела предварительную проверку документов 13 кандидатов. И не допустила до следующего этапа одного участника. Об этом «Политсибру» сообщил местный источник.
А не допустили преподавателя Каменского педагогического колледжа Елену Шевелеву, которая не предоставила справку об отсутствии судимости и данные о наличии пассивного избирательного права.
Некоторой информации в документах недостает еще у трех кандидатов, но это, скорее, мелкие технические неточности.
Таким образом, борьбу за пост главы района продолжают 12 человек:
25 сентября должно пройти собеседование с каждым кандидатом. И комиссия может вычеркнуть из списка кого-то из участников, кто не соответствует требованиям к должности главы района.
Следующий этап - проверка документов профильными органами и займет она месяц-полтора. Так что сессия районного собрания, где выбирать главу будут депутаты, состоится не ранее конца октября.
Однако есть тут один пока не решенный спорный момент. Часть документов на проверку отправляет администрация района. И инициировать ее должен действующий глава или исполняющий обязанности. Но с 20 сентября в многострадальном районе снова нет и.о. Местные депутаты в очередной раз отказались продлить полномочия Евгении Гордиенко. Когда разрешится этот правовой вакуум - не понятно. В район уже неоднократно выезжали представили правительства региона. Пытались разрешить политический конфликт. Но депутаты на мировую не идут.
Добавим также, что по данным «Политсибру», победителем конкурса может стать Дмитрий Ворсин. Во всяком случае, его кандидатура получила одобрение краевой власти. Но правительство региона в вопросе выбора нового главы на депутатов давить не собирается, давая им возможность, сделать выбор самостоятельно, сообщает наш источник.