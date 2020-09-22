Памятник воинам-землякам, погибшим в локальных войнах открыли на Алтае

Новости 22.09.2020 9:50 1110

В Горно-Алтайске 18 сентября открыли памятник воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации. Скульптор Александр Долгих выполнил памятник в виде арки с колоколом и четырьмя плитами, на которых высечены имена солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах.

Поддержку по разработке концепции памятника и установки оказал сенатор Владимир Полетаев. С инициативой к нему обратились ветераны боевых действий.

«Общими усилиями мы объединили разрозненные данные обо всех, кто погиб на территории братских государств, и создали им единый мемориал, чтобы родные, близкие, сослуживцы, земляки бойцов могли почтить здесь их память» - сказал сенатор.

В торжественном мероприятии приняли участие родители погибших воинов, их сослуживцы, ветераны боевых действий, представители органов власти и правоохранительных структур, а также члены детско-юношеского движения Юнармия.

«Сотни уроженцев республики участвовали в военных конфликтах в Афганистане, Таджикистане, на территории Северо-Кавказского региона. Многие награждены боевыми орденами и медалями за отвагу и мужество. К сожалению, в каждом из конфликтов погибли наши земляки – рядовые, сержанты, офицеры. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти им всем», – сказал на открытии памятника глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

«Ветераны боевых действий – по сути продолжатели героических традиций наших отцов и дедов, отстоявших нашу землю от фашистских захватчиков. После Великой Отечественной войны им так же пришлось встать на защиту интересов страны», – сказал генерал-лейтенант, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, ветеран боевых действий в Таджикистане Александр Ракитин, который специально приехал в Горно-Алтайск по случаю открытия памятника, сообщают «Новости Горного Алтая».