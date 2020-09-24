На 26% увеличилось количество пользователей личным кабинетом клиента АО «Алтайэнергосбыт»

Новости компаний 22.09.2020 9:29 418

С начала текущего года АО «Алтайэнергосбыт» зафиксировало увеличение количества пользователей «Личным кабинетом клиента» для физических лиц на официальном сайте компании и в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на 26%.

Рост популярности данного сервиса обусловлен круглосуточной доступностью, простотой использования и многофункциональностью. С его помощью можно оплатить счета за электроэнергию, передать показания счётчика, отследить историю начислений и оплат, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, получить консультацию специалиста и многое другое.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает молодёжь и представителей среднего возраста позаботиться о своих старших родственниках – рассказать им о преимуществах онлайн сервиса и помочь в регистрации.

Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению»/«Видеоинструкция по регистрации в личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на смартфоне».

Прямые ссылки на видеоинструкцию: