Потребительский спрос в России падает, а на Алтае – нет

Новости 21.09.2020 17:45 1439

Алтайский край стал одним из двух субъектов РФ (наряду с Калмыкией), в которых не изменился уровень потребительского спроса. В восьми регионах страны он рос, в остальных – сокращался. Это следует из рейтинга, опубликованного «РИА Новости».

Единственным регионом Сибирского федерального округа, где потребительский спрос за январь-июль 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) вырос, стала Томская область (+0,2%). Вся остальная Сибирь продемонстрировала падение этого показателя. В Омской области он рухнул более, чем на 10% (-11,7%) – регион вошёл в десятку худших в РФ.

Томская область: +0,2%;

Алтайский край: 0,0%;

Республика Хакасия: -1,6%;

Кузбасс: -1,9%;

Новосибирская область: -3,9%;

Республика Алтай: -4,7%;

Республика Тыва: -6,8%;

Красноярский край: -8,5%;

Иркутская область: -8,7%;

Омская область: -11,7%.

Любопытно, что параллельно падению потребительского спроса сокращается и один из основных его стимулов – потребительское кредитование населения. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в августе 2020 года кредитов выдано на 19% меньше, чем год назад. В денежном выражении падение составило 13%. За восемь месяцев на 29% сократилось количество выданных кредитов, на 27% – их объем.

Напомним, что в минувшую пятницу ЦБ не стал опускать дальше ключевую ставку, поэтому в ближайшие месяцы не ожидается снижения ставок и по кредитам для населения, в том числе, ипотечным.