Потребительский спрос в России падает, а на Алтае – нет

Алтайский край стал одним из двух субъектов РФ (наряду с Калмыкией), в которых не изменился уровень потребительского спроса. В восьми регионах страны он рос, в остальных – сокращался. Это следует из рейтинга, опубликованного «РИА Новости».
Единственным регионом Сибирского федерального округа, где потребительский спрос за январь-июль 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) вырос, стала Томская область (+0,2%). Вся остальная Сибирь продемонстрировала падение этого показателя. В Омской области он рухнул более, чем на 10% (-11,7%) – регион вошёл в десятку худших в РФ.
Любопытно, что параллельно падению потребительского спроса сокращается и один из основных его стимулов – потребительское кредитование населения. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в августе 2020 года кредитов выдано на 19% меньше, чем год назад. В денежном выражении падение составило 13%. За восемь месяцев на 29% сократилось количество выданных кредитов, на 27% – их объем.
Количество выданных в июле 2020 года жителям Алтайского края кредитов сократилось по сравнению с июлем 2019 года на 24%
Да потому что он и не повышался. Какой рост в нищете? Хлеб и подделку на молоко, да соевую колбасу жрем с 90х.