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Потребительский спрос в России падает, а на Алтае – нет

Новости
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Алтайский край стал одним из двух субъектов РФ (наряду с Калмыкией), в которых не изменился уровень потребительского спроса. В восьми регионах страны он рос, в остальных – сокращался. Это следует из рейтинга, опубликованного «РИА Новости».

Единственным регионом Сибирского федерального округа, где потребительский спрос за январь-июль 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) вырос, стала Томская область (+0,2%). Вся остальная Сибирь продемонстрировала падение этого показателя. В Омской области он рухнул более, чем на 10% (-11,7%) – регион вошёл в десятку худших в РФ.

  • Томская область: +0,2%;
  • Алтайский край: 0,0%;
  • Республика Хакасия: -1,6%;
  • Кузбасс: -1,9%;
  • Новосибирская область: -3,9%;
  • Республика Алтай: -4,7%;
  • Республика Тыва: -6,8%;
  • Красноярский край: -8,5%;
  • Иркутская область: -8,7%;
  • Омская область: -11,7%.

Любопытно, что параллельно падению потребительского спроса сокращается и один из основных его стимулов – потребительское кредитование населения. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в августе 2020 года кредитов выдано на 19% меньше, чем год назад. В денежном выражении падение составило 13%. За восемь месяцев на 29% сократилось количество выданных кредитов, на 27% – их объем.

Напомним, что в минувшую пятницу ЦБ не стал опускать дальше ключевую ставку, поэтому в ближайшие месяцы не ожидается снижения ставок и по кредитам для населения, в том числе, ипотечным.
Жители Алтая стали брать меньше кредитов, но ничего не изменилось

Жители Алтая стали брать меньше кредитов, но ничего не изменилось

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Количество выданных в июле 2020 года жителям Алтайского края кредитов сократилось по сравнению с июлем 2019 года на 24%

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Атос

Да потому что он и не повышался. Какой рост в нищете? Хлеб и подделку на молоко, да соевую колбасу жрем с 90х.

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