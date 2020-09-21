Десятки классов школ и групп в детсадах закрыты на карантин в Алтайском крае

Новости 21.09.2020 16:45 1580

Четыре детский сада и четыре школы в Алтайском крае были полностью закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Еще в нескольких учебных заведениях закрыты отдельные классы. Об этом на конференции в понедельник, 21 сентября, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова.

«Полностью закрыты четыре детских сада и четыре школы. А также в трех детсадах были закрыты четыре группы, в 46 школах - 136 классов», - сказала Егорова.

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Она уточнила, что карантин введен и по причине распространения ОРВИ, и из-за случаев заболевания коронавирусом.

И напомнила, что класс или группа должны приостановить свою деятельность, если заболело более 20% детей. При этом школьники продолжают обучение дистанционно.

Ольга Егорова сообщила также, что во всех образовательных учреждениях на входе у детей проверяют температуру. И в случае наличия симптомов, вызывают родителей и отправляют школьников домой.

За последнюю неделю ОРВИ заболело более 20 тысяч жителей Алтайского края, случаев гриппа пока не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре готовятся к росту заболеваемости.

Присутствовавший на конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов добавил, что вакцинацию от от гриппа и ОРВИ уже прошли более 300 тысяч человек, десятая часть - дети.

Что же касается вакцины от коронавируса, то в минувший четверг регион получил первые 42 дозы. Так мало, чтобы отработать цепочку транспортировки и хранения, объяснил Попов. В течение трех недель в Алтайский край поступит еще более 200 доз. Первую партию вакцины поставят добровольцам из числа медиков, вторую - медикам и работникам образования.