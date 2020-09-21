Глава алтайского Минприроды собрался в отставку?

Новости 21.09.2020 16:05 1730

Руководитель Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин утром 21 сентября сообщил коллегам о своей грядущей отставке, передаёт ИА «Банкфакс».

«Я к комментариям абсолютно не готов. Есть же у нас официальные каналы, так что, думаю, ориентируйтесь пока на них. А вам большое спасибо за беспокойство, мне очень приятно, что вы отслеживаете и владеете информацией», - приводит издание слова министра.

Интересно, что за последнее время в ведомстве Попрядухина произошло несколько не совсем рядовых событий. Так, недавно под судом оказался бывший замминистра и начальник управления лесами Владимир Черных. Кроме того, в последнее время набирает обороты конфликт между алтайским Минприроды и холдингом «Алтайлес», который министерство лишило нескольких участков леса.

Связана ли ожидаемая отставка нынешнего министра с этими историями, пока доподлинно неизвестно. «Политсибру» будет следить за развитием событий.