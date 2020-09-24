О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

От мала до велика: В Барнауле пройдет «Эстафета поколений» для биатлонистов всех возрастов

Новости
672
0

26  сентября  2020 года на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» состоится  «Эстафета  поколений», в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай. Подобные соревнования проводятся только в Барнауле.  

Эстафетная гонка традиционно включает 6 этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются  на кроссовой дистанции, на последних этапах на лыжероллерах . Эстафета передается от младших к старшим участникам.

«Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую   стараются  укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы.        

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000