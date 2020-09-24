От мала до велика: В Барнауле пройдет «Эстафета поколений» для биатлонистов всех возрастов

Новости 21.09.2020 18:20 672

26 сентября 2020 года на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» состоится «Эстафета поколений», в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай. Подобные соревнования проводятся только в Барнауле.

Эстафетная гонка традиционно включает 6 этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются на кроссовой дистанции, на последних этапах на лыжероллерах . Эстафета передается от младших к старшим участникам.

«Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы.