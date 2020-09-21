В Алтайском крае открыли бюст летчику-космонавту Герману Титову

Бюст космонавту на территории музея Титова установили 20 сентября. Он был изготовлен в Краснодарском крае в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы» и передан музею автором проекта, российским предпринимателем и меценатом Михаилом Сердюковым. скульптуры – Салават Щербаков.
Бюст Германа Титова – подарок краю к юбилейной дате летчика-космонавта. Напомним, 85-летие алтайского летчика-космонавта отметили 11 сентября. В Алтайском крае широко отмечали эту дату. В музее-усадьбе в Полковниково собрались почетные гости: дочь космонавта Татьяна Титова, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, начальник штаба 15 армии ВКС особого назначения, генерал-майор Анатолий Нестечук, губернатор края Виктор Томенко. Однако, к сожалению, из-за транспортных моментов, ко дню рождения космонавта бюст не успел доехать до Алтайского края.
Однако заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин поприветствовал собравшихся и напомнил о другой дате:
«Сегодня трагическая дата - 20-летие памяти со дня его ухода из жизни Титова. В этот день не стало Германа Степановича. Он - замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины. Вечная память, вечная слава нашему герою».
Командир в/ч 85906 Космических войск, полковник Николай Олексейчук также обратился к собравшимся:
"Нам выпала честь присутствовать при открытии бюста героя советствого союза. Он человек-легенда, который совершил первый суточный полет в космос. Он испытал на себе все трудности пребывания в космосе: сон, питание, ручное управление космическим аппаратом. Он внес огромный вклад в становление нашего 153-го Главного испытательного космического центра, который носит имя Германа Степановича Титова. И это накладывает на нас огромную ответственность", - заметил он.
Директор Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова Татьяна Кайгородова отметила, что бюсты Германа Титова установлены в воинских частях по всей России.
«Бюсты Германа Титова открыты в воинских частях, в лицее Краснознаменска, который носит имя Германа Степановича. Открытие бюста на родине, где прошли детство и юность второго космонавта планеты, стало закономерным. Жители Полковниково счастливы, что теперь у нас есть место, куда можно прийти, почтить память и возложить цветы».