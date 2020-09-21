В Алтайском крае открыли бюст летчику-космонавту Герману Титову

Новости 21.09.2020 17:15 2006

Бюст космонавту на территории музея Титова установили 20 сентября. Он был изготовлен в Краснодарском крае в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы» и передан музею автором проекта, российским предпринимателем и меценатом Михаилом Сердюковым. скульптуры – Салават Щербаков.

Бюст Германа Титова – подарок краю к юбилейной дате летчика-космонавта. Напомним, 85-летие алтайского летчика-космонавта отметили 11 сентября. В Алтайском крае широко отмечали эту дату. В музее-усадьбе в Полковниково собрались почетные гости: дочь космонавта Татьяна Титова, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, начальник штаба 15 армии ВКС особого назначения, генерал-майор Анатолий Нестечук, губернатор края Виктор Томенко. Однако, к сожалению, из-за транспортных моментов, ко дню рождения космонавта бюст не успел доехать до Алтайского края.

Летчик космонавт СССР Герман Титов — Герой Советского Союза (1961), Герой труда Демократической Республики Вьетнам (1962), Герой Монгольской Народной Республики (1961), Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгарии (1962), лауреат Ленинской премии (1988).

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, медалями, а также многими иностранными орденами.

Космонавт является автором книг «700000 километров в космосе», «Семнадцать космических зорь», «Авиация и космос», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета», «На звездных и земных орбитах». Был удостоен звания Заслуженный мастер спорта СССР за установление ряда мировых рекордов в космическом полете. (Информация РИА «Новости»)

Однако заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин поприветствовал собравшихся и напомнил о другой дате:

«Сегодня трагическая дата - 20-летие памяти со дня его ухода из жизни Титова. В этот день не стало Германа Степановича. Он - замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины. Вечная память, вечная слава нашему герою».

Командир в/ч 85906 Космических войск, полковник Николай Олексейчук также обратился к собравшимся:

"Нам выпала честь присутствовать при открытии бюста героя советствого союза. Он человек-легенда, который совершил первый суточный полет в космос. Он испытал на себе все трудности пребывания в космосе: сон, питание, ручное управление космическим аппаратом. Он внес огромный вклад в становление нашего 153-го Главного испытательного космического центра, который носит имя Германа Степановича Титова. И это накладывает на нас огромную ответственность", - заметил он.

Как известно, Герман Титов стал самым молодым летчиком за всю историю космонавтики, побывавшим на орбите, – на момент полета ему было всего 25 лет. Одной из задач Титова было испытать: сможет ли человек спать в невесомости. Предполагалось, что он будет спать 7 часов, однако Титов проснулся на 25 минут позже, чем напугал специалистов на Земле. Всего в космосе Герман Титов пробыл долго для второго полета: 25 часов и 11 минут. Первые фотоснимки Земли, в том числе знаменитый кадр с иллюминатором принадлежат также Герману Титову.

Директор Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова Татьяна Кайгородова отметила, что бюсты Германа Титова установлены в воинских частях по всей России.

«Бюсты Германа Титова открыты в воинских частях, в лицее Краснознаменска, который носит имя Германа Степановича. Открытие бюста на родине, где прошли детство и юность второго космонавта планеты, стало закономерным. Жители Полковниково счастливы, что теперь у нас есть место, куда можно прийти, почтить память и возложить цветы».

Полет Германа Степановича Титова в космос закончился утром 7 августа. Аппарат, который спускался на парашюте, планировал прямо на железную дорогу. По стечению обстоятельств, в это же самое время по ней двигался поезд. Однако впоследствии аппарат с Титовым, все же уклонился в сторону. Приземлился космонавт на вспаханное поле. Однако когда ему удалось выбраться из аппарата, местные жители приняли человека в скафандре за вражеского разведчика и задержали его.

Справка: Бюст изготовлен в рамках Всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской славы». Автором проекта является Михаил Сердюков, российский предприниматель, меценат, основатель и генеральный директор строительно-архитектурной мастерской ООО «Компания «СМиК» (город Кропоткин). С 2010 года по проекту установлено более 1000 бюстов великим гражданам нашей страны в Крыму, Саратовской, Псковской, Рязанской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и других регионах нашей страны. Постамент под бюст изготовлен на Колыванском камнерезном заводе имени И.И. Ползунова. Архитектором композиции на усадьбе музея является Татьяна Федоровна Дьякова.