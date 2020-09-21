Вспышка коронавируса произошла в центре травматологии в Барнауле

В федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в столице Алтайского края зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.
Эту информацию она подтвердила на вопрос журналистов. Однако точное число заболевших не назвала.
«Да, случаи коронавирусной инфекции есть, но данные меняются, поэтому пока не могу сказать точное количество. Это и сотрудники, и пациенты. И это был занос инфекции одним из пациентов», - сказала Егорова.
Она добавила, что из-за этого отделение центра пришлось закрыть для приема новых пациентов. Те, кого было можно выписать по состоянию здоровья, отправили домой.
Напомним, ранее вспышки ковида были зафиксированы в центральной горбольнице Бийска и бийской больницы № 2, в краевом онкоцентре, краевой больнице скорой медицинской помощи, а также в лечебных учреждениях Заринска и Михайловского районов.
По данным на 21 сентября в Алтайском крае ковид был подтвержден у 12 987 человек. За минувший сутки выявили 73 новых случая.
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Как туда по пал больной короной, если даже на приём не записывали без анализа? Блатной!? Сколько теперь ждать плановую операцию?
Сегодня и завтра экстренно выписывают пациентов лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья". Сказали, что много заболевших среди персонала. А ведь эти люди ежедневно работали с пациентами! Тесты на ковид, конечно, не взяли у тех, кто уже уехал по домам и выписывается завтра. Причём реабилитируются жители не только нашего края, но и других субъектов, а они несколько суток едут поездами и летят самолётами. А у многих дома родственники, находящиеся в группе риска! Да и сами пациенты - не самые здоровые люди. Кто их дома, если не дай бог заразились, лечить будет? Сначала тестирование пообещали, но так и не провели.