Вспышка коронавируса произошла в центре травматологии в Барнауле

Новости 21.09.2020 15:32 2638

В федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в столице Алтайского края зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 21 сентября, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Эту информацию она подтвердила на вопрос журналистов. Однако точное число заболевших не назвала.

«Да, случаи коронавирусной инфекции есть, но данные меняются, поэтому пока не могу сказать точное количество. Это и сотрудники, и пациенты. И это был занос инфекции одним из пациентов», - сказала Егорова.

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Она добавила, что из-за этого отделение центра пришлось закрыть для приема новых пациентов. Те, кого было можно выписать по состоянию здоровья, отправили домой.

Напомним, ранее вспышки ковида были зафиксированы в центральной горбольнице Бийска и бийской больницы № 2, в краевом онкоцентре, краевой больнице скорой медицинской помощи, а также в лечебных учреждениях Заринска и Михайловского районов.

По данным на 21 сентября в Алтайском крае ковид был подтвержден у 12 987 человек. За минувший сутки выявили 73 новых случая.