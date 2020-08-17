Всё новые миллиарды рублей тратятся на борьбу с бедностью в Алтайском крае

Новости 21.09.2020 15:15 671

Алтайский край получит из федерального бюджета деньги на дорожно-строительную технику. Правила предоставления средств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба правительства.

Указано, что деньги пойдут на покупку передвижного асфальтобетонного завода, буровой установки, седельного тягача, мобильных бетонно-растворных узлов, автогрейдеров, снегоуборочной техники и комбинированных дорожных машин.

Закупка техники осуществляется в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. На федеральном уровне её курирует министр труда. В то же время в крае реализуется региональная программа по снижению доли бедных.

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура провела заседание рабочей группы, на котором сообщалось, что за первую половину 2020 года на релизацию программы направлено порядка 12 млрд рублей.

7,6 млрд рублей направлено на повышение уровня доходов граждан и увеличение фонда оплаты труда, 4,2 млрд рублей - на развитие системы социальной помощи нуждающимся, 104,7 млн рублей - на развитие системы социального контракта.