Всё новые миллиарды рублей тратятся на борьбу с бедностью в Алтайском крае

Алтайский край получит из федерального бюджета деньги на дорожно-строительную технику. Правила предоставления средств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба правительства.
Указано, что деньги пойдут на покупку передвижного асфальтобетонного завода, буровой установки, седельного тягача, мобильных бетонно-растворных узлов, автогрейдеров, снегоуборочной техники и комбинированных дорожных машин.
Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура провела заседание рабочей группы, на котором сообщалось, что за первую половину 2020 года на релизацию программы направлено порядка 12 млрд рублей.
Кроме выделения пособий чиновники намерены научить население финансовой грамотности