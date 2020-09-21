За сутки в Алтайском крае умерло 7 человек с коронавирусом

Новости 21.09.2020 14:00 1412

За минувшие сутки в Алтайском крае скончалось 7 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 – 4 человека, по иным причинам смерти – 3. Таким образом в Алтайском крае скончались 431 человек. От коронавирусной инфекции всего скончалось 173 человека, по иным причинам смерти – 254; на экспертизе – 4 случая.

За те же сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 30, Новоалтайск – 8, Бийский район – 5, Заринск – 4, Завьяловский, Ключевской, Первомайский районы – по 3 заболевших, Баевский, Петропаловский, Родинский, Рубцовск, Славгород, Целинный районы – по 2 заболевших, Бийск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Ребрихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом в крае 13 060 зарегистрированных случаев коронавируса. Уже выписано 11 699 человек. На сегодняшний день проходят лечение – 934 человека, из них в госпиталях находятся 932 пациента, амбулаторное лечение получают 2 пациента.

В 5244 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3759 случаях заболевание протекает как ОРВИ, в 4057 – как внебольничная пневмония. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 144 и 64 соответственно.

Всего на 21 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3 080 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 54 421 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 448 365 человек. За прошедшие сутки – 1824.