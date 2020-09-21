Алтайский депутат Бенслер попал в топ Forbes по объему земельных владений

Новости 21.09.2020 14:40 1784

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Бенслер вошел в топ владельцев земельных угодий среди госслужащих и парламентариев. Рейтинг составил Forbes.

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В списке журнала на этот раз всего шесть человек. На первом месте депутат законодательного собрания ЯНАО, гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк с общей площадью задекларированных земельных участков в 372 кв. км.

На втором месте депутат Псковского областного собрания, глава и совладелец агрофирмы «Победа» Виктор Гречин с землями общей площадью 324 кв. км.

На третьей строчке депутат Верховного Совета Хакасии, гендиректор и совладелец ООО «Целинное» Владимир Санников (220 кв. км).

Депутата парламента Алтайского края, глава агропромышленной компании «Колос» Сергей Бенслер на четвертой строчке рейтинга с общей площадью земельных угодий в 175,5 кв. км. В декларации Бенслера за 2019 год указано более 200 участков (в индивидуальной или долевой собственности). Его годовой доход - 2,2 млн рублей. Также он задекларировал семь авто.

На пятом месте расположился депутат Воронежской областной думы, глава крестьянско-фермерского хозяйства «ИП Князев» Александр Князев. У него 160,3 кв. км

И замыкает топ-6 губернатор Брянской области Александр Богомаз, в собственности которого есть 147,6 кв. км земельных участков.