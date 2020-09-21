Как барнаульцы отметили День города в «Лесной сказке»

Новости 21.09.2020 13:40 1381

19 сентября Барнаулу исполнилось 290-лет. В честь Дня рождения города «Сибирская медиагруппа» и «Волчихинский пивоваренный завод» организовали праздничные мероприятия для жителей краевой столицы в «Лесной сказке».

За время пандемии люди соскучились по праздникам, особенно нетерпеливо поглядывали по сторонам юные барнаульцы – ведь масса конкурсов на площадке была предназначена именно для них.

Впрочем, лимонады «Тархун», «Ситро», «Грушевый» и минералка «Касмалинская» пришлась по вкусу и взрослым. Многие из них говорили, что помнят эти вкусы из детства. Неудивительно, ведь «Волчихинский пивоваренный завод» уже на протяжении 85 лет производит всеми любимые напитки.

Так что в различных конкурсах с удовольствием участвовали не только дети.

«Рад, что я поучаствовал в конкурсе. Хоть и не победил, но выиграл утешительный приз - упаковку маленьких бутылок «Ситро».Мне очень приятно», – рассказал барнаулец Даниил.

Целую упаковку лимонада можно было выиграть в конкурсе «силачей». Для этого было необходимо поднять вверх упаковки с шестью бутылками лимонада. Победителем конкурса стал житель Барнаула Алексей, который поднял бутылки более 70 раз, тогда как его соперники остановились на 40-50 подъемах.

«Периодически я занимаюсь спортом, но не сказать, чтобы часто. Рад, что победил и особенно приятно получить такой отличный приз – целую упаковку лимонада. Будем пить теперь его всей семьей», – рассказал Алексей.

А еще с лимонадом можно было сфотографироваться. Только не с настоящим, а с ростовыми куклами. «Касмалинская» и «Грушевый» радостно танцевали недалеко от сцены, обнимали всех желающих и с удовольствием позировали для фото.

А на сцене выступали творческие коллективы Барнаула. Заслуженный коллектив Алтайского края, народный театр танца им. Розы Фибер показал патриотический номер «Моя Родина – Сибирь» и красочный испанский танец.

Модельное агентство «Стиль». Показали ретро-моду, показ подготовлен известным дизайнером Ириной Кондратьевой.

Горожане с удовольствием побывали в «Лесной сказке»:

«Песни, танцы, конкурсы – мне на празднике понравилось все. Интересная, насыщенная программа, которая, как мне кажется, была интересной для жителей любого возраста», – поделилась с нами жительница Барнаула Галина.

Екатерина Шахова