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Суд отказался банкротить бийский котельный завод

Новости
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Арбитражный суд Свердловской области отказался начинать процедуру банкротства АО «Бийский котельный завод». ООО «Промышленные поставки» обратилось в суд с соответствующим заявлением о взыскании с завода долга в размере свыше 1,1 млн рублей ещё в середине августа.

В августе же котельный завод избежал ещё одного банкротства. Как сообщает «Интерфакс», акционеры БиКЗа на годовом собрании согласовали заключение мирового соглашения со Сбербанком.

Сбербанк обратился в арбитражный суд с требованием признать завод банкротом ещё в апреле. На тот момент предприятие должно было банку 282,5 млн рублей. Бийский котельный завод намерен погаить этот долг до 2022 года за счёт продажи части имущества.

Бийский котельный завод меняет соучредителя

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БиКЗ входит в екатеринбургскую группу «ТЭП-Холдинг».

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Автор: Политсиб.ру

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