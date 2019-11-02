Суд отказался банкротить бийский котельный завод

Новости 21.09.2020 12:50 454

Арбитражный суд Свердловской области отказался начинать процедуру банкротства АО «Бийский котельный завод». ООО «Промышленные поставки» обратилось в суд с соответствующим заявлением о взыскании с завода долга в размере свыше 1,1 млн рублей ещё в середине августа.

В августе же котельный завод избежал ещё одного банкротства. Как сообщает «Интерфакс», акционеры БиКЗа на годовом собрании согласовали заключение мирового соглашения со Сбербанком.

Сбербанк обратился в арбитражный суд с требованием признать завод банкротом ещё в апреле. На тот момент предприятие должно было банку 282,5 млн рублей. Бийский котельный завод намерен погаить этот долг до 2022 года за счёт продажи части имущества.