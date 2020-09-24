Сергей Белоусов: Расширение сети особо охраняемых природных территорий – важнейшая государственная задача

Новости 21.09.2020 13:15 571

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов напомнил, что одной из задач государственной экологической политики является сохранение природной среды, включая естественные экологические системы, объекты животного и растительного мира. Важнейшим инструментом для реализации указанной задачи является развитие сети особо охраняемых природных территорий. В состав национального проекта «Экология» вошел федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», в соответствии с которым к концу 2024 года предполагается увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых заповедных территорий.

На востоке Алтайского края, на границе с Новосибирской и Кемеровской областями появится новый национальный парк «Салаир». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Площадь национального парка составит более 161 тыс. га. Главная цель новой особо охраняемой природной территории - сохранение и восстановление коренных пихтово-осиновых лесов, а также редких типов экосистем: кедровых лесов, реликтовых сибирских широколиственных лесов и экосистем северных лесостепей.

На территории будущего национального парка расположен ряд уникальных геологических и палеонтологических объектов. В дальнейшем они могут быть включены в экскурсионно-туристические маршруты.