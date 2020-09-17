313 объектов. Алтайские единороссы подвели промежуточные проекта «Городская среда»

Новости 21.09.2020 12:13 332

313 общественных территорий и дворов в 42 городах и селах Алтайского края будет благоустроено в рамках проекта «Единой России» в 2020 году. 17 сентября на площадке партии прошло совещание, где эксперты обсудили, как идут ремонты и почему в некоторых муниципалитетах не успевают в срок.

«В текущем году проект успешно реализован в Алейске, Белокурихе, Новоалтайске, ЗАТО Сибирском и в ряде районов края. Отдельно назову Рубцовск, который, в предыдущие годы имел много нареканий, а в этом году работы выполняются практически в срок», - рассказал координатор партийного проекта, депутат АКЗС Игорь Панарин.

Первый на селе. Как по нацпроекту в ЗАТО Сибирский появился фонтан, а в Романово – новый парк Новости 17.09.2020 18:30

По последним данным, работы завершены на 74 объектах, на остальных пока ведутся. В числе отстающих территорий Бийск. По словам Панарина, все предыдущие годы наукоград был в числе передовиков, а в этом проводит работы с большим отставанием.

«Из 80 дворовых и 2 общественных территорий, участвующих в проекте, по 16 дворовым территориям работы завершены, по трем идет процесс сдачи объектов, на 38 дворовых территориях работы еще ведутся, и, по нашим данным, только на днях были определены субподрядчики по 21 дворовой территории», - отметил единоросс.

Присутствовавший на совещании глава Бийска Александр Студеникин пояснил, что основная причина - задержка сроков со стороны подрядчика. Администрация города делает все возможное, чтобы завершить работы до конца сезона и достигла договоренностей с исполнителями.

Главный объект 2020 года - парковая зона на Зеленом клине. По словам Студеникина, несмотря серьезный объем работ, их планируют завершить в ноябре, а весной новый парк с фонтаном, детскими и спортивными площадками и пляжем будет открыт для посещения

В Барнауле тоже есть небольшое отставание от графика (из-за выполнения пожеланий жителей, которые возникают в процессе работ), но в целом город выполнит все в срок. Об этом сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров.

«До 10 октября будет закончена укладка асфальта, к 1 ноября завершим установку детского оборудования и работы на общественно значимых территориях», - заверил Федоров.

Место притяжения. В Змеиногорске появились две новые общественные территории Новости 17.09.2020 15:50

Заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович рассказал, что из 36 дворов пока не были сданы только 2, но и там все работы выполнят до конца месяца. Благоустройство двух общественных территорий также находится на финишной прямой: разделительная полоса по проспекту Рубцовскому – выполнена на 95%, а парк им. Кирова – на 85%.

Всего два объекта осталось и в Новоалтайске, сообщил глава города Сергей Еремеев.

Секретарь регионального отделения партии, председателя краевого парламента Александр Романенко призвал коллег держать руку на пульсе и четко контролировать соблюдение сроков.

Общий объем финансирования проекта составил 857 млн рублей. Большая часть средств - 700 млн рублей - выделена из федерального бюджета. Еще 118 млн - средства краевого уровня, 30 млн - местные бюджеты и еще 9 за счет собственников помещений. 54% от суммы пошло на благоустройство дворов, 46% - на общественные территории.