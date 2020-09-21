В Рубцовске стартовал отопительный сезон, в Барнауле тепло дадут 22 сентября

Новости 21.09.2020 11:28 1495

Сибирская генерирующая компания начала запуск тепла в дома жителей Рубцовска в понедельник, 21 сентября. В Барнауле отопление массово запустят уже завтра, 22 сентября. В обоих муниципалитетах документы о старте отопительного сезона были подписаны властями в минувшую пятницу, 18 сентября.

В Рубцовске тепло начали подавать с 8 часов утра.

«На утро 21 сентября для обеспечения потребителей теплом на Южной тепловой станции СГК в работе находится котел №3, который несет нагрузку в 74 тонны пара в час. Температура теплоносителя составляет +42 °С. Этот показатель соответствует установившейся температуре наружного воздуха. По мере похолодания в городе энергетики будут повышать температуру сетевой воды», - уточнили в СГК.

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Уже сегодня готовы принять теплоноситель в полном объеме учреждения социальной сферы. Что же касается многоквартирных домов, то в компании рассказали, что все УК были заранее уведомлены о запуске тепла. Это позволит оперативно наладить циркуляцию горячей воды.

Напомним, в 2020 году СГК провела в городе ремонты на теплосетях отопления, заменила 8 км трубопроводов. Запасы топлива на ЮТС сформированы в достаточном количестве и даже больше (угля на 30% от норматива, мазута - в два раза).

Кроме Южной тепловой станцией в работу были запущены и 12 котельных, которые поставляют тепло рубцовчанам, живущим в западной части города.

В Барнауле централизованная подача тепла начнется уже завтра.

«Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель. Но часть потребителей уже пользуется ресурсом. Досрочное подключение в городе жилых домов и социальных учреждений по заявкам стартовало 7 сентября. По данным на 19 сентября, 113 школ и детских садов, 12 медицинских учреждений и 10 многоквартирных домов уже получают тепло», - сообщили в СГК.

Все ТЭЦ и котельные, входящие в структуру компании, готовы к отопительному сезону. Ремонтная кампания еще продолжается и идет по графику.

Что же касается топлива, то и в Барнауле сформированный запас выше нормативного: угля больше в 2,5 раза, мазута - в 6 раз. Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн.

В СГК уточнили, что управляющие организации города должны были заранее подготовить дома к приему тепла. Это ремонт, утепление внутридомового оборудования, опрессовка и промывка трубопроводов. Сейчас УК нужно открыть запорную арматуру на вводе в дома.